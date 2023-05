Lisboa fecha em queda pressionada pelo BCP e elétricas

A bolsa de Lisboa fechou no vermelho, num dia em que as principais praças europeias negoceiam mistas. O PSI desvalorizou 0,8% para 5.994,82 pontos, com 11 cotadas a desvalorizarem e quatro a subir. A Ibersol fechou a sessão inalterada.A liderar as quedas esteve a Mota-Engil, a perder 5,37% para 1,94 euros, numa tendência que se explica pelo facto de as ações da construtora terem deixado de conferir direito ao dividendo esta segunda-feira.O BCP foi a cotada que mais pressionou o índice de referência nacional, ao recuar 1,95% para 22,16 cêntimos.Já no setor elétrico, a EDP Renováveis caiu 1,52% para 19,455 euros, a EDP desceu 1,4% para 4,706 euros, a Greenvolt deslizou 1,38% para 6,41 euros e a REN cedeu 0,59% para 2,535 euros.No lado dos ganhos, a Corticeira Amorim liderou, ao somar 1,19% para 10,18 euros, mas o título que mais travou o movimento de queda foi a Jerónimo Martins - que subiu 0,44% para 22,82 euros.Ainda pela positiva, os CTT somaram 0,29% para 3,465 euros e a Galp valorizou 0,14% para 10,495 euros.Notícia atualizada às 17:01