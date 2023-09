Lisboa fecha negativa com BCP a comandar perdas

A bolsa portuguesa encerrou no vermelho esta terça-feira, acompanhando o sentimento negativo vivido na maioria das praças europeias. O PSI recuou 0,29%, para os 6.101,58 pontos, com metade das 16 cotadas em alta e a outra metade em queda.A pressionar o índice nacional esteve principalmente o BCP, que caiu 2,7%, para os 0,2595 euros. O banco liderado por Miguel Maya aliviou dos máximos de 2019 alcançados na véspera depois de ter emitido 500 milhões de euros em dívida a três anos com um juro de 5,625%.Entre as cotadas mais penalizadas estão também a Nos, que perdeu 2,33%, para os 3,52 euros, e a Mota-Engil, que cedeu 1,76%, até aos 3,35 euros. A Greenvolt fecha o lote de empresas que desvalorizaram mais de 1%, tendo caído 1,41%, para os 5,605 euros.A EDP, outro dos pesos pesados, também fechou no vermelho, ao deslizar 0,17%, até aos 4.057 euros.A evitar pior desempenho do PSI destacou-se a Jerónimo Martins, que avançou 1,03%, para os 21,56 euros. A dona do Pingo Doce indicou esta manhã que estima que as suas operações na Colômbia , onde tem a rede de supermercados Ara, representem um quinto da sua faturação dentro de 10 anos.A Navigator também ganhou 1,02%, fechando a valer 3,382 euros, enquanto a EDP Renováveis recuperou dos mínimos de 35 meses registados na véspera.Outro dos pesos pesados, a Galp, avançou 0,25%, para os 13,99 euros, beneficiando da subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais.