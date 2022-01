Lisboa fecha negativa em contramão com Europa. EDPR cai mais de 3%

O PSI-20 encerrou a cair 0,36%, para os 5.408,58 pontos, em contraciclo com as principais praças europeias, que vivem um dia de recuperação parcial após as fortes quedas da véspera.Por cá, 12 cotadas fecharam no vermelho e sete com ganhos. Pela negativa destacou-se a EDPR, com uma queda de mais de 3%, enquanto a Galp foi a estrela do dia ao subir perto de 4,5%.O dia foi negativo para o setor energético na praça portuguesa, com exceção da Galp. A EDPR liderou as quedas ao perder 3,23%, para 17,97 euros, enquanto a Greenvolt caiu 1,36%, para 5,81 euros, e a EDP recuou 1,2%, fechando nos 4,378 euros. A REN deslizou 0,20%, para os 2,505 euros.A pressionar o índice estiveram ainda as retalhistas Jerónimo Martins e Sonae, com perdas de 1,39%, para 20,50 euros, e de 1%, para 0,989 euros, respetivamente.Do lado dos ganhos, a Galp brilhou ao escalar 4,47%, até aos 9,678 euros. Nota também para o setor do papel, com a Navigator e Altri a subirem 0,75% e 0,74%, respetivamente.Nota ainda para o ganho de 0,61% do BCP, para 0,148 euros, um dia após ter afundado 6,6% na véspera.