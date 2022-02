Lisboa fecha no verde com CTT a disparar mais de 9%

Leia Também Navigator dispara mais de 3% e puxa bolsa de Lisboa para o verde

O PSI-20 encerrou a ganhar 0,68%, para 5.643,49 pontos, num dia positivo para a maioria das praças europeias.Das 19 cotadas do principal índice nacional, 13 fecharam em alta e seis no vermelho. O destaque vai para os CTT, que escalaram 9,29%, para 4,765 euros, máximo de três meses. A empresa beneficiou da subida do preço-alvo por parte da JB Capital na sequência do anúncio da assinatura do contrato de serviço postal universal.Quem também voltou a brilhar foi o BCP, com um avanço de 4,19%, para 0,194 euros, renovando máximos de dois anos.Nota também, pela positiva, para a Sonae, que ganhou 1,69% para 1,024 euros, e para a Ibersol, que subiu 1,62% após o tombo da véspera devido ao fim do contrato com a Burger King.Num dia em que a Navigator dá o pontapé de saída na "earnings season" nacional, a Semapa valorizou 1,54% e a Navigator ganhou 0,23%. Já a Altri cedeu 0,18%.A Nos ganhou 1,03%, para os 3,532 euros, num dia marcado pelo ciberataque à Vodafone Portugal.A Jerónimo Martins fechou com uma subida marginal de 0,05%, para 20,29 euros.A impedir maiores ganhos no índice esteve o setor energético: a Galp caiu 2,10%, para 9,834 euros, a EDP perdeu 1,28%, para 4,237 euros, a EDPR recuou 1,16%, até aos 17,91 euros, e a Greenvolt deslizou 0,17%, para os 5,87 euros. A REN foi a única cotada do setor a escapar à onda vermelha, avançando 0,20%.