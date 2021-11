Lisboa fecha no verde com JM em novos máximos

do CaixaBank/BPI e do HSBC.

O PSI-20 avançou 0,62%, para os 5.779,64 pontos, liderando os ganhos entre as principais praças europeias.Das 19 cotadas do principal índice, 12 fecharam em alta, cinco no vermelho e duas - os pesos pesados Galp e EDPR - inalteradas.Os CTT lideraram as subidas, ao avançarem 2,50%, para os 4,31 euros. Mais sete cotadas registaram valorizações superiores a 1%, com destaque para a Ibersol, que hoje anuncia o resultado do aumento de capital, que ganhou 1,97%, para os 5,18 euros, e EDP, que subiu 1,94%, até aos 4,842 euros. A elétrica foi ajudada pela subida do preço-alvo por parteAinda com ganhos robustos encerraram a Jerónimo Martins, que escalou 1,93% para um novo máximo histórico de 21,61 euros, bem como a Novabase (+1,71%), REN (+1,59%) e Mota-Engil (+1,34%).A limitar o avanço do índice estiveram a Galp e EDPR, que fecharam na linha de água, e ainda a Sonae, que tombou 1,78%, para os 1,05 euros, e a Semapa, que caiu 1,46%, para 12,14 euros.