Lisboa fecha no verde com Mota e família EDP a impulsionar

A bolsa nacional fechou no verde a sessão inaugural da semana, em contraciclo com as principais praças europeias - a exceção foi Madrid. O PSI avançou 0,5%, para os 6.366,50 pontos, com nove cotadas em alta, seis em queda e a Ibersol a fechar inalterada.A Mota-Engil liderou os ganhos com uma subida de 3,85%, para os 3,37 euros, máximo de quase dois meses. A construtora anunciou esta madrugada uma emissão de dívida verde A dar força ao índice nacional esteve também o setor energético com a EDP Renováveis a ganhar 1,9%, até aos 15,855 euros, a Greenvolt a avançar 1,62%, para 6,91 euros, a EDP a subir 1,39%, até aos 4,304 euros, e a REN a valorizar 0,82%, fechando a valer 2,445 euros.Entre os pesos pesados, também a Galp e a Jerónimo Martins ajudaram ao bom desempenho da bolsa portuguesa. A petrolífera avançou 0,41%, para 13,62 euros, e a retalhista valorizou 0,27%, fechando nos 22,1 euros.No reverso da medalha, o setor do papel foi o mais penalizado. A Altri e a Navigator recuaram 0,37%, com a primeira a fechar nos 4,782 euros e a segunda nos 3,768 euros.O BCP recuou 0,23%, para os 0,3001 euros.