Lisboa fecha no vermelho com BCP e Galp a pesarem

O PSI-20 deslizou 0,06%, para os 5.488,31 pontos, acompanhando a tendência negativa vivida nas principais praças europeias. Das 19 cotadas do principal índice nacional, oito fecharam no vermelho, 10 em terreno positivo e a Semapa terminou o dia inalterada.A impedirem um desempenho positivo do PSI-20 estiveram, principalmente, as ações da Galp, que tombaram 2,45%, para 8,192 euros, num dia em que foi noticiada a parceria no lítio com a sueca Northvolt , mas também o BCP, que cedeu 1,70%, fechando nos 13,84 cêntimos.Também pela negativa merecem nota as quedas dos CTT (-1,05%) e EDP (-0,73%).Do lado dos ganhos destacou-se a Novabase, com uma valorização de 3,20%, seguida da Nos, que avançou 1,77%, para os 3,45 euros, Entre as cotadas com maior peso, a Jerónimo Martins ganhou 1,08%, fechando nos 20,53 euros, enquanto a EDPR subiu 9,93%, para os 21,78 euros, e a Sonae valorizou 0,62%, terminando a jornada nos 0,9675 euros.