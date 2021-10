Lisboa fecha no vermelho com lastro de BCP e Galp

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

O PSI-20 encerrou esta quinta-feira com uma queda de 0,54%, para os 5.730,84 pontos, mantendo-se, ainda assim, próximo dos máximos de mais de três anos. O dia terminou com 13 cotadas em queda, quatro em alta e duas - a Greenvolt e a Novabase - inalteradas.A pesar mais no desempenho do índice estiveram os pesos pesados BCP e Galp, que registaram perdas em torno dos 2%.