Lisboa fecha no vermelho, com Mota-Engil e Jerónimo Martins a pesar

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira em terreno negativo, com o PSI a recuar 0,65% para 6298,79 pontos. Das 16 principais cotadas, 11 desvalorizavam e apenas três registavam ganhos, com duas inalteradas.A liderar as perdas está a Mota-Engil, que desvalorizou 2,45% para 3,19 euros, seguida da Jerónimo Martins, que recuou 1,78% para 22,12 euros. A fechar o pódio das perdas está a REN, que caiu 1,22% para 2,42 euros.Entre os pesos-pesados em queda está também a EDP (-1,08%), a Galp (-0,65%) e o BCP (-0,25%). Ainda na mó de baixo esta quarta-feira estão a Altri (-0,97%), Greenvolt (-0,97%), Sonae (-0,84%), Navigator (-0,53%) e Semapa (-0,44%).Nos e Ibersol mantiveram-se inalteradas no fecho.Em sentido contrário, a valorizar, apenas três cotadas, todas a ganhar abaixo de 1%: a Corticeira Amorim sobe 0,66% para 9,13 euros, seguida da EDP Renováveis, que avança 0,62% para 16,265 euros, e dos CTT, a ganhar 0,57% para 3,555 euros.