Lisboa fecha no vermelho em contramão com Europa. BCP e Grupo EDP pressionam

O PSI recuou 1,02% esta sexta-feira, para os 6.240,72 pontos, aliviando de máximos desde abril de 2015 e interrompendo uma série de seis sessões consecutivas no verde. A praça portuguesa contrariou a tendência positiva vivida hoje nas principais bolsas europeias, que beneficiaram de fortes ganhos no setor tecnológico.Das 15 cotadas do índice nacional, 10 fecharam no vermelho e cinco em terreno positivo.A pressionar o PSI estiveram principalmente o BCP, que caiu 3,34%, a corrigir dos fortes ganhos nas sessões recentes que levaram o banco liderado por Miguel Maya a máximos de três meses, e a EDPR, que perdeu 2,65%.Ainda do lado das perdas, destacaram-se a Nos, com uma queda de 1,98%, e a EDP, que caiu 1,19%.Já a Galp e a Jerónimo Martins ajudaram a limitar as perdas do índice ao registarem subidas de 0,83% e 0,62%, respetivamente.