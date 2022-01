Lisboa fecha no vermelho em dia de tombo de 4,6% da EDP Renováveis

Leia Também Portugal tem os melhores dividendos no euro. E vão crescer em 2022

A bolsa nacional fechou em baixa na sessão desta sexta-feira, penalizada sobretudo pelas cotadas da energia e também pelo BCP.No resto da Europa, a tendência foi também de queda, com todos os setores a negociarem em terreno negativo, com destaque para as viagens, tecnologias, automóvel e banca.Por cá, o PSI-20 encerrou a recuar 1,43% para 5.582,76 pontos, com 16 cotadas no vermelho e apenas três no verde - a Semapa, Nos e a Sonae.A cotada que mais pressionou o índice de referência nacional foi a EDP Renováveis, a cair 4,61% para 19,25 euros, enquanto a EDP depreciou 2,37% para 4,529 euros. Os restantes títulos da energia também perderam terreno, com a Galp a ceder 0,46% para 9,530 euros num dia de correção dos preços do crude.Também o BCP pesou na sessão lisboeta, ao recuar 2,05%, com os títulos do banco liderado por Miguel Maya a cotar nos 0,1575 euros.Nota ainda para a queda da Navigator, que desceu 2,43% (3,294 euros) e para os CTT, que tombaram 1,99% (4,195 euros).No retalho, a Jerónimo Martins recuou 0,28% para 21,17 euros. Já a Sonae avançou 0,4% e fechou o dia acima da fasquia de um euro, mais precisamente nos 1,013 euros.Nota ainda para a operadora de telecomunicações Nos, que avançou 0,4% (3,516 euros) e para a Semapa, que subiu 0,85% para 11,8 euros.(notícia atualizada às 16:53)