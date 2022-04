Lisboa fecha positiva com apenas três cotadas no vermelho

O PSI encerrou o dia em alta de 0,78%, para os 5.932,30 pontos com a praça lisboeta a acompanhar os ganhos registados nas principais bolsas europeias. Das 15 cotadas do principal índice nacional apenas três encerraram no vermelho.A Sonae liderou as subidas com um avanço de 2,20%, para os 1,021 euros, seguida da Corticeira Amorim, que valorizou 1,97% no dia em que aprovou a distribuição de dividendos no montante de 26,6 milhões de euros a 13 de maio.Entre os pesos pesados, a Galp subiu 1,69%, fechando nos 11,15 euros, enquanto o BCP recuperou das quedas recentes e avançou 0,82%, até aos 0,1482 euros.A Greenvolt, que anunciou após o fecho um contrato a 15 anos para fornecer energia verde à T-Mobile na Polónia, subiu 0,73%, ao passo que a EDP ganhou 0,7% e a EDPR valorizou 0,35%. Também a Jerónimo Martins e a Nos fecharam com ganhos de 0,19% e 0,10%, respetivamente. A dona do Pingo Doce apresenta resultados após o fecho do mercado.No vermelho encerraram apenas a Altri (-0,24%), Mota-Engil (-0,16%) e Navigator (-0,1%).