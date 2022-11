Lisboa fecha positiva com BCP a ganhar quase 5%

O PSI avançou 0,71% esta segunda-feira, fechando nos 5,779,84 pontos, num dia em que as restantes praças da Europa ocidental também seguem em terreno positivo.Das 15 cotadas do índice nacional, nove encerraram em alta, cinco em queda e a Sonae fechou inalterada.A estrela do dia foi o BCP, que ganhou 4,70%, para os 0,1515 euros. Os CTT também se destacaram, com uma subida de 1,97%, até aos 3,36 euros, bem como a Jerónimo Martins, com a dona do Pingo Doce a valorizar 1,88%, para os 20,58 euros.Nas papeleiras, a Navigator avançou 1,15%, para 3,702 euros, e a Altri cedeu 0,18%, fechando nos 5,555 euros.Entre as energéticas, a Galp ganhou 0,40%, para 11,355 euros, enquanto a EDP subiu 0,30%, para 4,415 euros. Já a Greenvolt deslizou 0,12%, até aos 8,19 euros, enquanto a EDP Renováveis cedeu 0,45%, para 21,89 euros, e a REN liderou as perdas do dia com uma queda de 1,37%, para os 2,52 euros