Lisboa fecha positiva com impulso de EDPR e JM

O PSI-20 avançou 1,04%, para os 5.567,68 pontos, máximo desde 18 de novembro, num dia em que a generalidade das principais praças europeias somaram ganhos superiores a 2%, animadas pelo alívio dos receios sobre a variante ómicron do coronavírus responsável pela covid-19.Das 19 cotadas do principal índice de Lisboa, 14 fecharam em alta, enquanto cinco terminaram o dia no vermelho.A maior subida do dia foi protagonizada pela Ramada, que escalou 7,27%, para 7,08 euros, seguindo-se a Novabase, com um avanço de 4,21%, fechando nos 5,20 euros, e os CTT, que ontem anunciaram uma joint-venture com um grupo chinês , que ganharam 3,23%, até aos 4,32 euros.Mas o maior impulso veio dos pesos pesados EDP Renováveis, que valorizou 2,86%, para 22,28 euros, e Jerónimo Martins, que ganhou 1,96%, terminando a sessão a cotar nos 19,99 euros.O setor papeleiro também apresentou um bom desempenho, num dia em que a Navigator anunciou que iria subir os preços do papel entre 10 a 15%. A Semapa ganhou 1,55%, enquanto a Altri avançou 1,51% e a Navigator valorizou igualmente 1,51%.Nota ainda para as subidas de 1,36% da Sonae e de 0,72% da EDP.A travar o avanço do PSI-20 estiveram a REN, que cedeu 1,57%, para os 2,50 euros, bem como a Galp, que caiu 0,52%, para 8,754 euros, e o BCP, que deslizou 0,14%, fechando nos 14,77 cêntimos.