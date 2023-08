Lisboa fecha positiva com Mota-Engil a disparar 6% para máximos de cinco anos

A bolsa portuguesa acompanhou a tendência positiva das congéneres europeias e encerrou no verde, somando a terceira sessão consecutiva de ganhos - o que iguala a mais longa série este mês. O PSI avançou 0,23%, para 6.015,32 pontos, com 11 cotadas no verde e cinco em queda.A estrela do dia foi a Mota-Engil, cujas ações dispararam 6,4%, para os 2,575 euros, máximo desde 2 de setembro de 2018. Durante a negociação, os títulos tocaram os 2,59 euros. O elevado volume de negociação indicia que este movimento corresponderá a ajustes de posições por parte de investidores institucionais.Pela positiva destacaram-se também as papeleiras, com a Navigator a subir 1,44%, para 3,238 euros, e a Altri a avançar 0,86%, até aos 4,23 euros. Os ganhos surgem no dia em que a Altri indicou que irá subir os preços da pasta de papel em setembro, acompanhando a decisão da brasileira Suzano. Os investidores estarão a prever que também a Navigator irá seguir esta tendência.A apoiar o índice nacional estiveram ainda o grupo EDP, o BCP e a Galp. Estes pesos pesados fecharam todos no verde, embora com ganhos abaixo de 1%.A EDP Renováveis avançou 0,51%, para 16,755 euros, afastando-se mais um pouco dos mínimos desde março de 2021 tocados na semana passada. Já a EDP valorizou 0,39%, para 4,13 euros, enquanto o BCP subiu 0,49%, para os 0,2484 euros. A Galp, por seu turno, valorizou 0,16%, até aos 12,48 euros em vésperas de começar a negociar sem direito a dividendo.A impedir ganhos mais expressivos do PSI estiveram as retalhistas Jerónimo Martins e Sonae, bem como a Nos. A dona do Pingo Doce caiu 0,84%, para 23,5 euros, enquanto a Sonae cedeu 0,58%, até aos 0,943 euros. A operadora de telecomunicações, por sua vez, recuou 0,79%, fechando nos 3,274 euros.