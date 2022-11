Lisboa fecha quase inalterada em dia "morno" na Europa

O PSI deslizou 0,04%, para os 5.877,95 pontos, mantendo-se próximo de máximos desde meados de setembro. As principais praças europeias seguem sem rumo definido mas com variações de pequena dimensão, num dia em que Wall Street tem uma sessão mais curta depois de ontem ter estado encerrada.Das 15 cotadas do índice nacional, oito fecharam em alta, cinco em queda e a Jerónimo Martins e os CTT encerraram inalterados.As maiores quedas pertenceram à Nos, que perdeu 1,53%, para 3,862 euros, seguida da família EDP: a EDP Renováveis caiu 1,44%, para 22,59 euros, e a EDP recuou 0,75%, até aos 4,477 euros.Ainda do lado das perdas, a Sonae cedeu 0,36%, para 0,963 euros, e a Galp caiu 0,35%, fechando nos 11,52 euros.A impedir maiores estragos no PSI, o BCP avançou 1,7%, para os 0,1554 euros, num dia em que a AlphaValue subiu a recomendação para as ações do banco liderado por Miguel Maya de "adicionar" para "comprar".A maior subida do dia, contudo, pertenceu à Corticeira Amorim, que ganhou 2,15%, para os 9,04 euros.O setor do papel também viveu um dia positivo: a Navigator subiu 1,53%, para 3,848 euros, e a Altri valorizou 0,45%, para 5,55 euros, depois de ontem ter reportado resultados.