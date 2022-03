Lisboa finta guerra e fecha positiva. Galp toca máximos de 21 meses

O PSI-20 encerrou a ganhar 1,16%, para os 5.393,48 pontos, num dia em que a maioria das praças europeias seguem negativas devido à guerra na Ucrânia. Das 19 cotadas do índice nacional, oito fecharam em alta e 11 em queda.A Galp disparou 6,34%, para os 11,49 euros, tendo durante o dia tocado máximos desde 10 de junho de 2020. A petrolífera beneficiou da subida do preço-alvo das suas ações pelo Mediobanca e pela escalada dos preços do crude, que entretanto aliviaram a subida.Também a impulsionar o índice estiveram a EDPR, com um avanço de 5,63%, para 21,76 euros, e EDP, que ganhou 3,26%, até aos 4,151 euros.O setor energético, aliás, colocou as cinco cotadas entre as seis maiores subidas do dia. A Greenvolt subiu 2,84%, para 5,80 euros, e a REN valorizou 0,58%, até aos 2,60 euros.As retalhistas Jerónimo Martins e Sonae ficaram também do lado positivo. A dona do Pingo Doce ganhou 1,9%, para 19,265 euros, e a empresa liderada por Cláudia Azevedo subiu 0,33%, fechando nos 0,923 euros.A impedir um desempenho melhor do índice esteve, principalmente, o BCP, que tombou 5,23%, terminando o dia nos 0,1269 euros. A Semapa recuou 5,11%, enquanto a Corticeira Amorim perdeu 2,8% e os CTT cederam 2,3%.