Lisboa ganha, com BCP a escalar mais de 2%

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira com ganhos, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,52% para 6312,93 pontos.Das 16 principais empresas, seis fecharam com ganhos, nove com perdas e uma manteve-se inalterada.A liderar está o BCP, que avançou 2,17% para 0,2968 euros. Isto depois de o Santander ter subido o "target" do banco e ver potencial de crescimento de 55% em bolsa.A Galp é a segunda cotada que mais ganha, mais 1,40% para 13,44 euros, mesmo num dia em que o petróleo perde acima de 1%, tanto na Europa como nos Estados Unidos.Também com ganhos destacam-se a Sonae (+0,81%), a Greenvolt (+0,74%), a REN (+0,21%) e a Semapa (+0,15%).Os CTT mantiveram-se inalterados.Em sentido contrário, com perdas, está a Jerónimo Martins, que cai 0,64% para 21,78 euros, seguida da Altri, que recua 0,50%, e da Corticeira Amorim, que desce 0,44%.Também em queda no fecho de sessão está a Ibersol (-0,30%), a Nos (-0,18%), Mota-Engil (-0,15%), EDP Renováveis (-0,13%) e Navigator (-0,11%).