Lisboa inicia semana com leves tons de verde

O PSI avançou 0,22%, para os 5.902,31 pontos, esta segunda-feira, acompanhando os ganhos - também não muito expressivos - das principais praças europeias. Das 16 cotadas do índice nacional, nove fecharam em alta, seis em queda e a Ibersol terminou o dia inalterada.A Nos liderou as subidas ao ganhar 1,75%, para 3,38 euros. A operadora beneficiou da revisão em alta da recomendação para as suas ações por parte do Santander.Entre as maiores valorizações contam-se ainda a Semapa, que avançou 1,7%, para 13,16 euros, bem como a Mota-Engil e a Jerónimo Martins. A construtora anunciou hoje ter fechado um contrato no valor de 916 milhões de dólares na Nigéria. Já a dona do Pingo Doce viu o Citi rever em forte alta o "target" para as suas ações, passando de um valor de 23 euros para 26,5 euros. A Mota subiu 1,35%, fechando nos 2,245 euros, enquanto a Jerónimo Martins ganhou 1,02%, até aos 25,74 euros.A contribuir para o dia positivo em Lisboa estiveram também a EDP Renováveis, que avançou 0,7% para 17,32 euros, e a Galp, que valorizou 0,28%, terminando a sessão a valer 10,83 euros.A maior queda do dia pertenceu à Greenvolt, que recuou 1,52%, para 5,85 euros, mínimos desde março do ano passado.As papeleiras também registaram um dia de perdas: a Navigator caiu 0,84%, para 3,074 euros, e a Altri cedeu 0,76%, fechando nos 4,168 euros.A pressionar o PSI estiveram ainda os pesos pesados EDP e BCP. A elétrica perdeu 0,64%, para 4,326 euros, enquanto o banco cedeu 0,45%, encerrando a cotar nos 0,2205 euros.