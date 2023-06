Lisboa interrompe ciclo de perdas e arranca semana com energia em alta

A bolsa de Lisboa começou o dia no verde, em contraciclo com as principais praças europeias que já começaram a negociar a esta hora.



O PSI interrompe ciclo de cinco dias de perdas - como não era visto desde 19 de janeiro - e sobe 0,16% para 5.878,26 pontos. Entre as 16 cotadas que compõem o índice nacional, oito negoceiam em alta, quatro no vermelho e quatro permanecem inalteradas.



O setor energético é o que mais impulsiona o índice, com Galp a valorizar 1% para 10,645 euros, a EDP Renováveis a subir 0,59% para 18,835 euros e a casa mãe a ganhar 0,47% para 4,506 euros. A semana arranca com a energia em alta, atenta ao desenrolar dos acontecimentos na Rússia.





O BCP lidera as perdas, ao cair 0,96% para 0,2070 euros. Na sexta-feira, o banco liderado por Miguel Maya registou a maior queda desde meados de maio.





Segue-se a Greenvolt, que desce 0,56% para 6,205 euros. A empresa de João Manso Neto passou a semana passada em terreno negativo, depois de terem sido anunciados os resultados do primeiro trimestre, com um recuo de 74% dos lucros . Em queda estão ainda a Mota Engil que desvaloriza 0,5% para 2,005 euros e a Semapa que tomba 0,31% para 12,98 euros.Ibersol, CTT, Corticeira Amorim e Altri abriram a primeira sessão da semana inalteradas.(Notícia atualizada às 08:26)