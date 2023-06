Lisboa interrompe série de ganhos. Jerónimo Martins perde mais de 1%

16 mil milhões de euros em capitalização bolsista.





Depois de sete sessões em terreno positivo — a maior série de ganhos desde o início do ano —, a bolsa de Lisboa abriu esta segunda-feira no vermelho, em consonância com as praças europeias que já se encontram a negociar, pressionada pela Jerónimo Martins.O PSI desce 0,59% para 6.040,11 pontos. Das 16 cotadas que compõem o principal índice nacional, 13 negoceiam em baixa, uma em alta e duas inalteradas, a Corticeira Amorim e a Ibersol.A registar a maior queda está a Jerónimo Martins, que recua 1,41% até aos 25,22 euros, após ter encerrado a sessão de sexta-feira em máximos históricos nos 25,58 euros por ação e ter superado, durante a negociação, osA acompanhar a retalhista está a Navigator e a Semapa, que perdem 0,92% para 3,24 euros e 0,88% para 13,48 euros, respetivamente.Entre os pesos pesados, a Galp desce 0,69% para 10,74 euros, a EDP perde 0,54% para 4,632 euros e a EDP Renováveis recua 0,44% para 19,25 euros. Já o BCP cede 0,5% para 0,2195 euros.A valorizar estão apenas os CTT, que sobem 1,92% para 3,455 euros, a beneficiar de uma nota de "research" do Barclays que reviu o preço-alvo de 3,5 para 3,6 euros e a recomendação de "underweight" para "equalweight".