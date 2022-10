Lisboa interrompe série positiva e fecha em queda em dia de BCE

O PSI cedeu 0,30%, para os 5.675,58 pontos, interrompendo a melhor série (de seis dias) de ganhos dos últimos cinco meses. A praça portuguesa contrariou a maioria das bolsas europeias num dia marcado pela decisão do BCE de subir as taxas de juro de referência em 75 pontos base.Das 15 cotadas do índice nacional, sete fecharam em alta, sete em queda e os CTT terminaram o dia inalterados.A pesar no PSI esteve a Jerónimo Martins, a cotada com maior peso no índice, que tombou 4,41%, para os 20,38 euros, depois de ontem ter apresentado os resultados trimestrais já após o fecho do mercado. A redução das margens na Polónia, o principal mercado da dona do Pingo Doce, preocupou os investidores, que ontem ficaram também a saber que o Governo pretende estender ao retalho a tributação dos lucros excessivos.A outra cotada do setor, a Sonae, deslizou 0,05%, fechando nos 0,9605 euros.Ainda pela negativa, o setor do papel viveu um dia de perdas. A Altri recuou 1,85%, para os 5,56 euros, a Semapa caiu 1,7%, para os 12,72 euros, e a Navigator cedeu 0,78%, para os 3,84 euros. Ontem, ao final do dia, a Semapa indicou que vai propor a distribuição de um dividendo extraordinário da Navigator, empresa na qual detêm cerca de 70% do capital.No setor energético, a Galp liderou os ganhos do dia, com uma subida de 2,4%, para 10,25 euros, enquanto a EDP, que apresenta resultados esta tarde, avançou 0,62%, para 4,513 euros. A REN valorizou 0,19%l, enquanto a EDP Renováveis deslizou 0,09% e a Greenvolt caiu 0,51%.Pela positiva destacou-se ainda o BCP, com um ganho de 1,51%, fechando nos 0,1412 euros.