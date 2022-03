Lisboa lidera ganhos na Europa. PSI-20 avança 1,25%

Leia Também Lisboa sobe mais de 1% com CTT e Sonae a brilharem após resultados

o Alphavalue, a retalhista avançou 2,08%.



Também os CTT ficaram acima dos 2%, valorizando 2,07%, com as ações a responderem aos vários analistas que aplaudiram os bons resultados de 2021 apresentados ontem pela empresa.





A bolsa de Lisboa foi a praça europeia com o melhor desempenho esta quinta-feira, com o PSI-20 a registar uma valorização de 1,25%. Das 19 cotadas no principal índice português, 12 encerraram a sessão positivas, cinco caíram e duas - a Ibersol e a Corticeira Amorim - ficaram inalteradas.A Galp Energia liderou os ganhos, a avançar 2,81%, num dia relativamente vantajoso para o setor energético. No grupo EDP, a Renováveis apreciou 1,74% e a casa mãe subiu 1,32%. Já a REN valorizou 1,71%. A Greenvolt foi a única cotada da energia a escapar à tendência, tendo encerrado a sessão com uma quebra de 0,33%.Com bons ganhos esta sessão esteve também a Nos, que subiu 2,29%.A Sonae foi outra das cotadas a merecer a atenção dos investidores. Depois de ter apresentado lucros de 268 milhões de euros em 2021 e de ter visto o seu preço-alvo ser subido pelEm sentido inverso, a Novabase liderou as perdas, a cair 2,66%. Já o BCP foi o único peso pesado a encerrar a sessão do lado vermelho, com uma quebra de 0,47%.Notícia atualizada