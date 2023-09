Lisboa na linha d'água. Galp é a que mais impulsiona

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão na linha d'água, com ganhos de 0,01% para os 6.169,24 pontos. Das 16 cotadas que compõem o índice, seis abriram no verde, seis no vermelho e quatro inalteradas.A Corticeira Amorim é a empresa que mais valoriza na abertura, com uma subida de 0,72% para 9,77 euros, mas a que mais impulsiona é a Galp - um dos cinco pesos pesados do PSI. A petrolífera, que confirmou antes da abertura do mercado o investimento de 650 milhões de euros em unidades de hidrogénio verde e biocombustível em Sines, soma 0,36% para 14,06 euros.A dar ligeira força ao índice lisboeta estão também os pesos pesados BCP, que valoriza 0,27% para 0,2634 euros, e a EDP Renováveis, a subir 0,03% para 16,09 euros.Já a Sonae é a cotada que mais perde esta segunda-feira, com as ações a deslizarem 0,48% para 0,936 euros, seguida pela Jerónimo Martins. A dona do Pingo Doce, que é também uma das empresas com mais peso no índice lisboeta, perde 0,37% para 21,44 euros.E a cair abriu também a EDP, a deslizar 0,36% para 4,147 euros, e a Mota-Engil, a perder 0,29% para 3,435 euros.Inalteradas arrancaram os CTT, a Ibersol, a Navigator e a Semapa, com as ações a valerem 3,335 euros, 6,96 euros, 3,342 euros e 13,36 euros, respetivamente.Notícia atualizada às 08h27