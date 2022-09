Lisboa no verde. Altri e Navigator lideram subidas

A bolsa de Lisboa abriu a última sessão da semana no verde, em terreno positivo, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,40% para 5.313,51 pontos, em linha com as principais praças europeias.



Das 15 principais cotadas, 11 arrancaram com ganhos, três com perdas e uma, o BCP, manteve-se inalterada.



O setor do papel abriu com bons resultados: Altri e a Navigator são as empresas que mais ganham na abertura desta sexta-feira: 1,79% e 1,29%, respetivamente. Ainda assim, a Semapa, regista perdas de 0,49%.

A Sonae e a Corticeira Amorim também registaram ganhos de 0,67% e 0,56%, seguidas da REN (+0,41%), Mota-Engil (+0,37%), Greenvolt (+0,36%), CTT (+0,18%), EDP Renováveis (+0,14%) e NOS (+0,06%).As perdas foram lideradas pela Jerónimo Martins, que caíu 0,72%, além da Semapa e da EDP.