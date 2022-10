Lisboa no verde com Semapa e Galp na frente

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa arrancou a semana em terreno positivo, com o índice de referência, o PSI, a avançar 0,11%, para 5.346,04 pontos, em linha com as principais praças europeias.

A liderar ganhos na manhã de segunda-feira está a Semapa, que pula 3,76%. A Galp ganha também 1,09%, acompanhando as subidas do petróleo e do gás. Ainda a valorizar estão a Navigator (+0,48%), a Sonae (+0,33%), a Nos (+0,29%), a Altri (+0,19%) e a Jerónimo Martins (+0,16%).





BCP, CTT, Mota-Engil e REN mantêm-se inalteradas.As perdas são lideradas pelo grupo EDP: a empresa mãe cai 0,22% e a EDP Renováveis desvaloriza 0,54%. A Greenvolt é outra energética a registar perdas, com menos 0,13%.