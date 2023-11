Lisboa no verde. EDP Renováveis sobe mais de 4%

A bolsa de Lisboa fechou a sessão desta terça-feira no verde, com o PSI a avançar 6339,989 pontos. Das 16 principais cotadas, 10 registaram ganhos, quatro desvalorizaram e duas mantiveram-se inalteradas.O grupo EDP lidera os ganhos, com a Renováveis a escalar 4,43% para 16,165 euros, e a casa mãe a valorizar 2,72% para 4,275 euros. Ambas acompanham o setor de "utilities" (água, luz e gás) na Europa, que sobe 1,82%.Em terceiro lugar ficou a Greenvolt, que avança 2,44% para 6,725 euros.Também em linha ascendente destacam-se a Ibersol (+0,91%), a REN (+0,82%), a Mota-Engil (+0,46%), a Corticeira Amorim (+0,44%), a Jerónimo Martins (+0,36%), a Altri (+0,09%) e a Navigator (+0,05%).CTT e Sonae fecharam a negociação inalteradas.Em sentido contrário, a liderar as perdas, está a Nos, a cair 1,03%, seguida do BCP, a recuar 0,70%, da Semada, que desce 0,44% e da Galp, que desce 0,32%.