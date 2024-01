Lisboa no verde. Galp escala quase 3%

A bolsa de Lisboa abriu a ganhar, com o índice de referência, o PSI,. Das 16 principais cotadas, seis registavam subidas no arranque da negociação, quatro estavam inalteradas e outras seis perdiam.A liderar, por grande margem, os ganhos, estava, depois de ter comunicado que perfurou, com sucesso, uma zona mais profunda do poço de petróleo recém encontrado na Namíbia, onde descobriu um volume "significativo" de petróleo leve. Também a ganhar estava o grupo EDP: a EDP Renováveis subia 0,71% para 15,505 euros e a casa-mãe ganhava 0,59% para 4,231 euros, depois de a EDPR ter anunciado que A REN também registava ganhos na abertura da sessão, subindo 0,44%, seguida da Nos (+0,24%) e da Jerónimo Martins (+0,10%).Em sentido contrário, com perdas, o destaque vai para a Mota-Engil, que caía 1,98% para 4,95 euros. Também a desvalorizar esta manhã estavam a Altri (-1,51%), a Navigator (-1,23%), o BCP (-0,85%), os CTT (-0,13%) e a Sonae (-0,06%).Corticeira Amorim, Greenvolt, Ibersol e Semapa mantinham-se inalteradas.