Lisboa no vermelho, com JM, EDP e BCP a pesar

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão de hoje com pouco movimento, com o PSI a recuar 0,05% para 6.419,31 pontos. Das 16 principais empresas, apenas quatro registavam ganhos, três estavam inalteradas e nove estavam a perder.Entre as desvalorizações, destaque para os grandes: a Jerónimo Martins perdia 0,26% para 23,02 euros, a EDP Renováveis recuava 0,24% para 18,405 euros, a EDP descia 0,15% para 4,541 euros e o BCP desvalorizava 0,11% para 0,2750 euros.Também a perder esta manhã estavam os CTT (-0,57%), a Mota-Engil (-0,51%), a Semapa (-0,45%), a Nos (-0,25%) e a Corticeira Amorim (-0,22%).Pela positiva destaca-se a Galp, sendo a cotada que mais ganha: 0,41% para 13,53 euros, seguida da Navigator (+0,22%), da REN (+0,22%) e da Greenvolt (+0,18%).