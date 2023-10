Lisboa no vermelho, mas energéticas continuam com gás

A bolsa de Lisboa abriu esta quinta-feira em terreno negativo, com o índice de referência, o PSI, a recuar 0,17% para 6136,70 pontos. Das 16 cotadas, oito registavam perdas, cinco subiam e três estavam inalteradas.As perdas são lideradas pela Ibersol, que cai 2,33% para 6,72 euros, situando-se em mínimos de 22 de agosto. A Navigator tomba 1,50%, a Mota-Engil 1,18% e os CTT 1,15%. As restantes desvalorizações são todas abaixo de 1%: BCP (-0,78%), Altri (-0,75%), Sonae (-0,16%) e EDP (-0,16%), a única energética na mó de baixo à hora de abertura da sessão.Com exceção, então, da EDP, as energéticas continuam maioritariamente com bom desempenho, em linha com o que se tem verificado desde o escalar do conflito no Médio Oriente. A EDP Renováveis valoriza 0,52% para 14,39 euros, a REN sobe 0,41% para 2,42 euros, a Galp escala 0,41% para 14,85 euros e a Greenvolt avança 0,17% para 5,98 euros.A puxar o PSI para cima estava também a Jerónimo Martins, com uma valorização de 0,19% para 20,64 euros.Corticeira Amorim, Nos e Semapa encontravam-se inalteradas no arranque da negociação.