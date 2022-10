Lisboa no vermelho pela sexta sessão consecutiva

A bolsa de Lisboa abriu no vermelho pela sexta sessão consecutiva, com o PSI, o índice de referencia, a recuar 0,43% para 5.266,25 pontos. A praça lisboeta acompanha assim a tendência negativa das bolsas europeias.



A liderar perdas nos primeiros minutos de negociação estava o setor das energias renováveis, com a EDP Renováveis a perder 0,97% e a Greenvolt a cair 0,69%. De resto, todo o setor energético registava perdas ainda que mais ligeiras: a Galp caía 0,49%, a REN desvalorizava 0,41% e a EDP descia 0,07%.



No entanto, ao fim de alguns minutos, a Galp subiu ao pódio dos perdedores, e registou perdas de 4,22%, após anunciar que a margem de refinação caiu 65% no terceiro trimestre para um valor por barril muito abaixo da estimativa média dos analistas.





Em sentido contrário, com ganhos, está apenas a papeleira Navigator, que ganha 0,33%.

Altri e Jerónimo Martins estavam inalteradas na abertura da sessão.



Notícia atualizada com dados relativos à Galp