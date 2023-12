Lisboa no vermelho pressionada por BCP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

a negociar entre as 600 maiores cotadas da Europa. O banco português regressou assim ao índice onde tinha estado da última vez entre 2018 e setembro de 2019.



Também a perder estava a Jerónimo Martins, -0,61% para 22,68 euros, seguida de outro peso-pesado da bolsa, a Galp. A energética cai 0,52% para 13,37 euros, numa altura em que o petróleo recua em Nova Iorque, mas ganha na Europa.



Também a descer esta manhã estava a Navigator (-0,50%), a REN (+0,21%) e a Semapa (-0,15%).



Sonae, Ibersol, Altri e CTT mantinham-se inalteradas.



Em sentido contrário, com ganhos, volta a destacar-se a Mota-Engil, que avançava 1,09% para 4,175 euros. Apesar de na segunda-feira ter encerrado a sessão a desvalorizar 2,36% (a maior queda desde 7 de novembro), este tem sido um bom ano para a construtora, que triplicou o valor em bolsa em 2023 e começou o mês de dezembro em máximos de 2018.



Também em alta estava a Greenvolt, que subia 1,06% para 7,625 euros, seguida da Corticeira Amorim, a avançar 0,44% para 9,19 euros. A ajudar o índice nacional estão as gigantes EDP e EDP Renováveis, a valorizar 0,31% e 0,37%, respetivamente.



A fechar os ganhos estava ainda a Nos, que ganhava 0,19%.

