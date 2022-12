Lisboa no vermelho, pressionada por Semapa e EDP Renováveis

A bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quinta-feira no vermelho, em linha com a Europa, no dia em que o Banco Central Europeu subiu as taxas de juro na Zona Euro em mais 50 pontos base.O índice de referência, o PSI, recuou 0,96% para 5.731,90 pontos.Apenas duas cotadas fecharam a negociação no verde: a Nos (+0,26%) e a Galp (+0,17%).As restantes 13 principais empresas registaram quedas, com a Semapa a liderar: a papeleira perdeu 4% no final da sessão.Com perdas assinaláveis estiveram também a EDP Renováveis, que caiu 3,14%, e os CTT, que tombaram 2,49%.Corticeira Amorim e Altri cairam 1,26% e 1,07%, respetivamente, com as restantes oito cotadas a registar perdas abaixo de 1%.