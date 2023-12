Lisboa recua pressionada por Mota e BCP

A bolsa de Lisboa encerrou no vermelho num dia em que entre as principais praças europeias apenas Madrid e Frankfurt deslizam marginalmente. Ocaiu 0,32%, para os 6.344,54 pontos, com metade das 16 cotadas no verde e a outra metade a fechar em queda.A pressionar o índice nacional esteve a, que chegou a perder 10% durante a negociação . A construtora viria a atenuar as perdas e encerrou com uma queda de 3,91%, para os 3,93 euros, na pior sessão em mês e meio. A tomada de mais-valias deverá ter sido o fator para o recuo das ações da empresa liderada por Carlos Mota dos Santos., um dos pesos pesados do PSI, também deu lastro ao desempenho do índice. O banco liderado por Miguel Maya caiu 2,8%, fechando nos 0,2673 euros, em contraciclo com os ganhos da banca europeia.Entre as cotadas com maior peso no índice, aperdeu 1,1%, para os 4,497 euros, enquanto aavançou 0,3%, até aos 13,52 euros, beneficiando da subida dos preços do crude. Asubiu 0,39%, terminando o dia a valer 17,87 euros, enquanto aganhou 1,13%, para os 23,24 euros, acompanhando o bom desempenho do setor do retalho nas praças europeias.A maior subida do dia pertenceu à, que valorizou 2,04%, para os 3,2 euros.