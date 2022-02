Lisboa regressa aos ganhos com EDPR a ganhar quase 3%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A praça portuguesa arrancou a sessão em alta. O PSI-20 segue a valorizar mais de 1%, numa manhã de recuperação entre os principais índices do Velho Continente. A impulsionar a negociação em Lisboa estão os ganhos das empresas do setor da energia.

O índice PSI-20 está a ganhar 1,33%, com 15 ações em alta, três inalteradas e a Pharol a descer. Na Europa, a manhã é também de recuperação, depois de um dia marcado pelo sobe e desce.





A possibilidade de um conflito armado da Rússia na Ucrânia continua a ser o tema quente nos mercados, mas depois da volatilidade vivida ontem, os investidores estão agora à espera para perceber como evolui a situação na região, na expectativa de que ainda seja possível evitar-se o pior cenário.

Em Lisboa, são as empresas do setor da energia quem segue em destaque. A EDP Renováveis abriu com mais gás – chegou a ganhar mais de 3% nos primeiros minutos de negociação – mas entretanto aliviou e está a valorizar 2,22% para 18,39 euros. Já a casa-mãe valoriza 0,83% para 3,865 euros.

A recuperar está também a Galp Energia. A petrolífera portuguesa soma 2,83% para 9,896 euros.

Na banca, o BCP valoriza cerca de 2% para 19 cêntimos por ação, com o banco a acompanhar o movimento de recuperação do setor na Europa.

A única exceção aos ganhos é a Pharol. A empresa, que divulga esta semana contas anuais, está a cair 0,71% para 0,0834 euros.



