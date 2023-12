Lisboa regressa aos ganhos. EDP Renováveis corrige e soma mais de 3%

Depois de duas sessões no vermelho, a bolsa de Lisboa encerrou a sessão desta quarta-feira em alta, acompanhando a tendência da maioria das praças europeias. Os investidores estão em modo de espera, uma vez que será conhecida, ainda esta tarde, a conclusão de uma reunião de política monetária da Reserva Federal norte-americana, a última do ano.Por cá, osomou 0,45% para 6.456,88 pontos, com nove cotadas em alta, cinco em baixa e duas inalteradas, ae aA registar os maiores ganhos esteve aque pulou 3,42% para 16,935 euros, após ter negociado quatro dias no vermelho, tendo perdido 7,14% nas últimas quatro sessões. A energética foi uma das que mais ganhou entre as cotadas do setor das "utilities" (água, luz, gás) na Europa.ganhou 1,93% para 4,22 euros, ascendendo novamente a, sessão em que terminou nos 4,318 euros. Afechou o pódio ao somar 1,16% para 7,385 euros.Entre os pesos pesados, acresceu 0,79% para 4,451 euros e aavançou 0,53% para 13,28 euros, acompanhando a recuperação nos preços do petróleo nos mercados internacionais, que vão valorizando mais de 1,5%.Em sentido contrário à tendência, afoi a que mais caiu ao perder 1,05% para 13,22 euros, acompanhada pelosa desvalorizarem 0,57% para 3,515 euros.Por sua vez, oacompanhou o setor da banca na Europa e recuou 0,43% para 0,3014 euros e acedeu 0,09% para 23,46 euros.Ainda a registar perdas esteve a, que desceu 0,37% para 3,222 euros, numa altura em que o setor das telecomunicações no Stoxx 600, o índice de referência europeu, é o que mais cai ao desvalorizar 1,26%.