Lisboa renova mínimos desde início de março com família EDP a pressionar

O PSI caiu 1,3%, para os 5.415,93 pontos, renovando mínimos desde 4 de março. A praça portuguesa foi a com pior desempenho entre as principais bolsas da Europa Ocidental. Das 15 cotadas do índice, quatro fecharam positivas e as restantes 11 no vermelho.O grupo EDP liderou as quedas, com a EDP Renováveis a perder 3,95%, renovando mínimos de três meses, e a casa-mãe a cair 2,46%, para o valor mais baixo desde meados de julho.A pressionar a bolsa nacional esteve ainda o BCP, que cedeu 1,83%.No retalho, Sonae e Jerónimo Martins recuaram 1,47% e 1,32%, respetivamente.Além da família EDP, o dia foi negativo para o setor energético. A REN perdeu 1,82%, a Greenvolt cedeu 0,94%, atingindo mínimos de dois meses num dia em que o Santander baixou o preço-alvo das ações da empresa liderada por Manso Neto. A Galp, por seu turno, deslizou 0,38%.Do lado das subidas, destacaram-se as cotadas industriais, em particular as papeleiras. A Navigator avançou 3,37%, a Altri ganhou 3,14%, enquanto a Mota-Engil subiu 0,73% e a Corticeira Amorim valorizou 0,22%.