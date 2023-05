Lisboa resiste a "maus ventos de Espanha" e fecha com leve subida

A bolsa portuguesa encerrou a primeira sessão da semana com uma leve subida, contrariando as perdas, ainda que ligeiras, nas principais congéneres europeias. Depois de uma abertura no verde, as bolsas do Velho Continente - num dia em que Wall Street, Londres e Frankfurt não negociaram - inverteram para terreno negativo após o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, ter convocado eleições legislativas antecipadas.O PSI avançou 0,08%, para os 5,870,83 pontos, com 11 cotadas em alta, quatro em queda e os CTT fecharam inalterados.A Mota-Engil liderou os ganhos ao subir 1,96%, para 1,974 euros, sendo seguida pela Jerónimo Martins, que avançou 1,33%, fechando a valer 22,82 euros. A ajudar o índice nacional esteve também a EDP Renováveis, a cotada com maior peso no PSI, que subiu 1,11%, para 19,1 euros, bem como a EDP, que valorizou 0,55%, até aos 4,569 euros, e a Galp, que fechou com um ganho de 0,53%, nos 10,445 euros.A Navigator tombou 7,37%, para os 3,166 euros, no dia em que começou a negociar sem direito a dividendo. Excluindo esse efeito, contudo, as ações da papeleira teriam valorizado 0,93%.No vermelho fecharam ainda a Corticeira Amorim, com uma queda de 0,39%, para 10,1 euros, o BCP, que recuou 0,38%, até aos 0,2116 euros, e a Nos, que cedeu 0,28%, terminando o dia a cotar nos 3,54 euros.