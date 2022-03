Lisboa sobe mais de 1% com CTT e Sonae a brilharem após resultados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa lisboeta iniciou a sessão a valorizar mais de 1%, numa manhã que está a ser marcada pela forte valorização dos CTT e da Sonae, as duas empresas que divulgaram as suas contas anuais após o fecho da última sessão.

O índice PSI-20 soma 1,24% para 5.691,90 pontos, com 14 ações em alta, duas em queda e três inalteradas. Na Europa, a abertura é igualmente positiva, com os investidores a aguardarem novos desenvolvimentos nas negociações entre Rússia e Ucrânia para uma solução de paz.

Em Lisboa, os CTT são a estrela da sessão. A empresa de correios dispara 5,56% para 4,84 euros, depois de ter revelado, após o fecho da sessão de ontem, que os seus lucros mais que duplicaram no último ano, para 38,4 milhões de euros.

A empresa de correios adiantou ainda que vai propor a distribuição de um dividendo bruto de 0,12 euros por ação, acima dos 8,5 cêntimos distribuídos em 2021, e que vai avançar com um programa de recompra de ações próprias que poderá ascender a 4,65 milhões de ações, equivalentes a 3,1% do capital social dos CTT, podendo gastar 18 milhões de euros.

Outra das cotadas em destaque é a Sonae. A retalhista portuguesa, que mostrou os resultados de 2021 antes da abertura da sessão, valoriza 2,67% para 1,04 euros. Os lucros da retalhista ascenderam a 268 milhões de euros e o volume de negócios consolidado superou os 7 mil milhões.

A prolongar os ganhos de ontem segue o BCP. O banco sobe 2,16% para 0,15 euros.

A contribuir para a subida da bolsa está ainda o Grupo EDP. A EDPR ganha 1,56% para 22,20 euros, enquanto a casa-mãe avança 1% para 4,29 euros.

A Corticeira Amorim e a Galp Energia são as únicas cotadas com sinal vermelho. A empresa de cortiça cede 0,10% para 9,89 euros, enquanto a petrolífera está a deslizar 0,05% para 10,48 euros, apesar dos avanços do petróleo nos mercados petrolíferos.



