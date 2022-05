Lisboa termina semana no verde com ajuda de papeleiras, EDPR e Galp

O PSI encerrou a última sessão da semana com um ganho de 0,28%, para os 5.921,16 pontos, acompanhando a tendência positiva nas principais praças europeias. Das 15 cotadas do índice nacional apenas quatro fecharam no vermelho enquanto 11 terminaram o dia em terreno positivo.A liderar os ganhos do dia esteve a Semapa, com uma subida de 1,41%, para 14,40 euros. Ainda no setor do papel, a Altri somou 1,03% e a Navigator avançou 0,69%.Mas os maiores contributos para os ganhos do PSI pertenceram à EDPR, que valorizou 1,4%, para 21,80 euros, Nos e Galp, ambas com subidas de 0,93%.Ainda entre os pesos pesados, a Jerónimo Martins avançou 0,38%.A REN, que apresenta resultados esta tarde, subiu 0,35%.A travar os ganhos do PSI destacou-se o BCP, que caiu 1,89%, para 0,1715 euros, penalizado pela descida da recomendação por parte da AlphaValue.Também no vermelho fecharam a Greenvolt e EDP, com perdas de 0,86% e 0,11%, respetivamente, bem como a Sonae, que deslizou 0,10%.