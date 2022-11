Lisboa toda de verde. CTT pulam mais de 6%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A bolsa de Lisboa abriu a última sessão da semana a valorizar, com todas as cotadas do PSI em terreno positivo ou inalteradas.O índice de referência ganha 0,72% para 5.780,43 pontos. Das 15 principais empresas,

11 registavam ganhos, nenhuma estava a perder e quatro mantinham-se inalteradas.

Os CTT lideram os ganhos, a uma larga distância de todas as outras cotadas. Os Correios valorizam 6,33%, um dia depois de divulgarem lucros de 28,3 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 7,6% (dois milhões de euros) face ao mesmo período do ano passado.



Já nos últimos três meses, o resultado líquido foi de 13,8 milhões, uma subida de 50,8%. O Negócios noticiou também que a Generali vai entrar no capital do Banco CTT.



A Nos e o BCP valorizavam esta manhã 0,98%, seguidas da Sonae (+0,82%), da Galp (+0,75%) e da EDP (+0,71%).



Semapa, Greenvolt, Mota-Engil e Altri mantinham-se inalteradas.