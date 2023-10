Lisboa tomba com elétricas a comandarem perdas

A bolsa de Lisboa fechou em terreno negativo, num dia em que as restantes praças europeias negociaram entre ganhos e perdas. Das 16 cotadas que compõem o PSI, 13 fecharam no vermelho, duas no verde e uma inalterada.O PSI caiu 0,9% para 6.087,43 pontos, com o setor das elétricas a ser o que mais penalizou o índice nacional. O maior tombo foi da Greenvolt, que recuou 2,79% para 5,575 euros.Já a EDP Renováveis e a EDP perderam 2,23% para 14,655 euros e 2,06% para 3,750 euros, respetivamente.Entre as maiores quedas contam-se também a Jerónimo Martins, com um recuo de 2,53% para 19,67 euros, a Mota-Engil, que perdeu 2,25% para 3,04 euros e o BCP. O banco liderado por Miguel Maya cedeu 1,24% para 0,2788 euros, apesar de hoje ter sido conhecida uma nota de "research" do UBS, que antecipa que a próxima apresentação de contas do banco, relativas ao terceiro trimestre, deverão mostrar um resultado "sólido".A Galp - um dos cinco pesos pesados - e a Semapa foram as únicas cotadas do PSI a fechar o dia com ganhos. A petrolífera valorizou 1,98% para 14,415 euros, com as ações no valor mais alto desde fevereiro de 2020, enquanto a "holding" somou 0,15% para 13,5 euros.Já a Ibersol rematou o dia inalterada, com os títulos a valerem 6,78 euros.Notícia atualizada às 16h53