Lisboa vive melhor dia em quase três meses. BCP dispara mais de 7%

O PSI avançou 2,38%, a maior subida desde meados de julho, fechando nos 5.526,41 pontos. A bolsa portuguesa acompanhou os fortes ganhos na Europa, com muitas das principais praças a viverem o dia mais positivo desde março.Das 15 cotadas do PSI apenas a Altri, que fechou inalterada, não terminou o dia em alta.O destaque vai para o BCP, que disparou 7,55% para 0,1325 euros. O banco liderado por Miguel Maya, que viveu o melhor dia em sete meses, acompanhou o movimento do resto da Europa, num dia em que, por cá, o Banco de Portugal divulgou que os juros do crédito à habitação superaram os 2% em agosto e atingiram máximo de seis anos.Com fortes ganhos fechou também a Mota-Engil, que avançou 5,26%, em vésperas de distribuir um dividendo.O retalho também brilhou, com a Jerónimo Martins a ganhar 3,92% e a Sonae a subir 2,73%, num dia positivo para o setor a nível europeu.Na energia, a Galp ganhou 2,79%, a EDP Renováveis subiu 2,3%, a Greenvolt avançou 1,54% e a EDP valorizou 0,11%.Os fortes ganhos na Europa ocorrem num dia em que os dados divulgados nos EUA, nomeadamente as vagas de emprego, indicam que a economia poderá já estar a desacelerar. Os investidores esperam, assim, que a Fed possa moderar um pouco a tendência "hawkish" na política monetária.