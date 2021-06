Livro Bege e Goldman lançam advertências mas Wall Street agarra-se à recuperação

O Dow Jones fechou a somar 0,07%, para se fixar nos 34.600,38 pontos. O seu máximo histórico foi atingido a 10 de maio, quando tocou nos 35.091,56 pontos.

Já o Standard & Poor’s 500 avançou 0,14%, para 4.208,12 pontos. A 7 de maio, recorde-se, fixou um recorde nos 4.238,04 pontos.

Também o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,14%, encerrando nos 13.756,33 pontos.

A negociação em Wall Street registou assim variações modestas nos principais índices, numa altura em que os investidores esperam por novos dados do mercado laboral para terem mais sinais sobre a evolução da economia.

Em abril, observou-se uma inesperada desaceleração no crescimento dos empregos.

Amanhã serão divulgados os dados do desemprego de maio no setor privado e na sexta-feira é dia de reporte dos números mensais (setor privado e público) por parte do Departamento norte-americano do Trabalho.

Às 19h de Lisboa foi divulgado o Livro Bege da Fed, que apresenta as mais recentes estimativas para a evolução da economia dos Estados Unidos, onde se destaca a subida dos preços (o que contribui para os receios dos investidores de um prolongar do aumento da inflação) e a escassez de trabalhadores perante o aumento da procura de novos funcionários por parte das empresas.

A conclusão geral do Livro Bege, que abrange o período entre inícios de abril e finais de maio, é de que os preços estão a subir e que as empresas estão a ter dificuldades em contratar, mas que a economia continua a recuperar.

A aceleração dos programas de vacinação, a par com as menores restrições em termos de distanciamento social, permitiram à economia crescer mais depressa neste período. Mas isso não significa que esteja tudo risonho, adverte a Fed, citada pela CNN. Com efeito, a escassez de trabalhadores e de materiais (como os microprocessadores) tem afetado algumas indústrias, como a transformadora e a de construção de casas.

E apesar de haver apenas 10% de possibilidades de uma recessão nos próximos 12 meses, há uma probabilidade elevada (75%) de as ações registarem uma queda de 10% no curto prazo, segundo Joe Duran, diretor do departamento de gestão de finanças pessoais do Goldman Sachs.

Apesar destas advertências e cautelas, que levaram o Nasdaq e o Dow a deslizarem para o vermelho na reta final da sessão, o otimismo em torno da retoma económica falou mais alto e os índices recuperam fôlego nos últimos minutos da jornada.