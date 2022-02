Lucros do PSI-20 deverão voltar a níveis pré-pandemia

A divulgação dos resultados de 2021 deverá confirmar a recuperação das contas da bolsa de Lisboa do choque da pandemia. As estimativas dos analistas antecipam que as cotadas da praça lisboeta tenham fechado o último ano com lucros de 3.775,13 milhões de euros.

Lucros do PSI-20 deverão voltar a níveis pré-pandemia









