Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A família EDP domina a bolsa de Lisboa, com quase 40 mil milhões de euros em capitalização de mercado. As duas cotadas, que foram alvo de dois aumentos de capital na semana passada, reforçaram a posição, representando agora mais de metade do índice PSI.



Com uma capitalização de mercado de 19.987 milhões de euros da EDP e outros 19.605 milhões da EDP Renováveis, o grupo vale em conjunto 39,6 ...