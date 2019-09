Maior otimismo na frente comercial anima Wall Street, que fecha mês em alta

O Dow Jones encerrou a somar 0,36% para 26.916,69 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,50% para 2.976,73 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite subiu 0,75% para 7.999,34 pontos.

Tratou-se do terceiro ganho mensal, em quatro meses, depois de em agosto os principais índices terem tido um saldo negativo.

As bolsas do outro lado do Atlântico foram impulsionadas pelo facto de a Administração Trump ter refutado, pelo menos parcialmente, que esteja a ponderar formas de travar o fluxo de investimento no mercado de capitais chinês – o que poderia fazer recrudescer as fricções entre as duas maiores economias do mundo, levando à imposição de tarifas aduaneiras adicionais de parte a parte.

Foi o bastante para animar as praças norte-americanas, com especial destaque para o setor tecnológico – já que muitas tecnológicas norte-americanas vendem à China e têm também lá muitos dos fornecedores das suas componentes.

A incerteza continua, contudo, a pairar. "Este mês termina como começou, com incertezas em relação ao comércio externo", o que mexe com o sentimento dos investidores, comentou à Bloomberg o principal estratega da consultora de investimento CFRA, Sam Stovall.