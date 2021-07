Maior subida da inflação em quase 13 anos inquieta Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa, com os dados da inflação de junho a preocuparem.



Reuters Negócios 13 de Julho de 2021 às 21:26







... O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,31%, para se fixar nos 34.888,79 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 recuou 0,35%, para 4.369,21 pontos, depois de ontem ter atingido um máximo histórico nos 4.386,68 pontos. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,38% para 14.677,65 pontos. Na negociação intradiária de ontem tocou no valor mais alto de sempre, nos 14.761,08 pontos. A pressionar a negociação estiveram os dados da inflação norte-americana, que uma vez mais intensificam os receios de que a Fed suba os juros diretores antes do esperado. A inflação nos Estados Unidos atingiu os 5,4% em junho em variação anual, acima dos 5% registados em maio, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pelo Departamento do Trabalho dos EUA.



O índice de preços no consumidor (IPC) registou assim a maior subida em quase 13 anos: desde antes da crise financeira de 2008.

Excluindo os preços de alimentos e energia, mais voláteis, o chamado IPC "core" subiu 4,5% face a junho de 2020, naquela que foi a maior subida já vista desde setembro de 1991. Saber mais wall street dow jones s&p 500 Nasdaq bolsas EUA

