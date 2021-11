Maior tranquilidade com ómicron permite recuperação do PSI-20

O PSI-20 terminou o dia a subir 0,71%, para os 5.463,39 pontos, com 14 cotadas em alta, duas inalteradas - Ibersol e CTT - e três no vermelho. A praça portuguesa acompanhou as congéneres europeias que recuperaram após as fortes quedas de sexta-feira devido às notícias sobre a nova variante do coronavírus, designada ómicron.A liderar os ganhos estiveram duas cotadas ligadas ao setor do papel: a Altri, que subiu 2,49%, para 4,942 euros, e a Semapa, que avançou 1,58%, para os 11,58 euros.Ainda com subidas acima de 1% surgem mais seis cotadas, destacando-se a Galp, que ganhou 1,48%, para os 8,39 euros, beneficiando da subida dos preços do petróleo, bem como a Greenvolt (+1,32% para 6,12 euros).Também as retalhistas Sonae e Jerónimo Martins subiram mais de 1%, com a dona do Modelo Continente a avançar 1,32%, para 0,957 euros, e a dona do Pingo Doce a ganhar 1,27%, para 19,50 euros.O BCP, por seu turno, ganhou 1,12%, cotando nos 14,44 cêntimos.Entre os pesos pesados, o grupo EDP viveu um dia dividido: a casa-mãe subiu 0,33%, para 4,866 euros, enquanto a EDPR cedeu 0,44%, fechando nos 22,46 euros.Além da empresa de renováveis, terminaram o dia no vermelho a Corticeira Amorim e a Mota-Engil, com quedas de 0,73% e de 0,40%, respetivamente.