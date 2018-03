Maioria das falências acontece em países ricos

Esta distorção reflecte o número muito maior de entidades classificadas nos EUA e inclui uma grande quantidade de emissores com "rating" num patamar considerado de "lixo", ou seja, em grau especulativo.



As empresas dos mercados emergentes tendem a ser afectadas pela volatilidade cambial e por crises soberanas e bancárias, mas as implosões nos países desenvolvidos geralmente surgem de tendências do sector, da concorrência ou de políticas financeiras agressivas que minam a estrutura de capital, salientam os analistas Richard Morawetz e Daniel Gates numa nota da Moody’s.





O título de maior falência dos mercados emergentes em 2017 foi para a empresa estatal Petróleos de Venezuela, que não honrou o pagamento de juros superior a 20 mil milhões de dólares em dívidas.



A América Latina respondeu por mais da metade do total das falências e o Brasil, o México e a Argentina aparecem entre os países com mais falências. A região é seguida pela Ásia-Pacífico e pelos mercados emergentes da Europa, do Oriente Médio e da África.





Pontos-chave





- Entre 1.716 falências de empresas não-financeiras, incluindo empresas de serviços públicos, cerca de 1.600 ocorreram em economias avançadas; os "defaults" dos EUA ascenderam a cerca de 1.300 período.